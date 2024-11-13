Состоялась рабочая встреча губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Глава региона представил партийные проекты, которые развиваются в области. В приоритете – оказание содействия целям СВО и гуманитарная миссия «Единой России».

В этом году в рамках проекта «Всё для фронта — всё для Победы» бойцы специальной военной операции получили более 2,7 миллиарда рублей. Также было отправлено свыше 500 тонн различных товаров. Кроме того, более 100 тонн гуманитарной помощи было доставлено жителям Белгородской и Курской областей.

Также глава региона рассказал, что в области действует партийный патронаж для бойцов СВО и членов их семей, оказывается помощь участникам СВО при прохождении медицинских комиссий, в быту. Организуются различные мероприятия для семей участников СВО, в том числе детские праздники и выставки.

Сейчас в местные политсоветы вводятся ветераны СВО. В ближайшее время будет рассмотрено введение участников спецоперации в региональный политсовет.

«Мы запустили инициативу «Своих не бросаем», цель — вовлечение ветеранов СВО в проекты партии и подготовка новых лидеров. Ветераны активно включаются в работу общественных советов», – сообщил губернатор.

Отмечалось, что в регионе растёт доверие к партии. За четыре года количество членов «Единой России» существенно увеличилось. Обсудили и перезагрузку первичных отделений. Ведь именно первички – основной инструмент в работе с людьми.

Глава региона предложил Владимиру Якушеву при возможности посетить Липецкую область, чтобы на месте познакомиться с лучшими практиками работы первичных и местных отделений.

«Отмечу ваш опыт по поддержке участников СВО, работе с партийным активом, депутатами. Проекты интересные, их нужно продолжать. Особенно это касается кадровой работы. Когда мы вовлекаем в наши проекты, программы партии неравнодушных людей, в особенности – участников спецоперации, мы решаем еще и задачу, которую ставит перед нами Президент по поддержке новой элиты нашей страны», – резюмировал Владимир Якушев.

Сейчас региональное отделение «Единой России» готовится к выборам 2025 года.