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Инновации в АПК напрямую влияют на экономику области

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Липецкая область сохранила лидирующие позиции в рейтинге регионов РФ по инновационности в агропромышленном комплексе по версии АО «Россельхозбанк» и «Сколково».Рейтинг выпускается второй год и направлен на формирование объективной оценки показателей, влияющих на инновационность регионов в АПК, и выявление факторов содействия росту внедрения инноваций в отрасли.

Эксперты провели анализ 16 показателей, разделенных на три группы: «Инновации», «Меры поддержки отрасли» и «Производственная деятельность». В результате был составлен рейтинг регионов на основе максимального значения агрегированного индекса.

Липецкая область заняла четвёртое место в стране с индексом 53,9%. По этому показателю она уступила лишь Татарстану, Новосибирской и Московской областям. Стоит отметить, что вклад Липецкой области в индекс по группе «Инновации» оказался самым значительным среди регионов, входящих в первую десятку рейтинга — 28,4%.

За 2023 год в аграрный сектор региона в виде инвестиций вложено более 37 млрд рублей. Объём государственной поддержки отрасли составил 3,9 млрд рублей.

«Инновации в АПК напрямую влияют на экономику области, обеспечивают стабильность, рост экспорта и поддержку местных производителей. Это новые рабочие места, современная техника, устойчивость сельхозпроизводителей и, в конечном итоге, качественные местные продукты»,— подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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