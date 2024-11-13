За несколько лет реализации программы сельские территории в Липецкой области стали заметно комфортнее

В Липецкой области действуют две государственные программы, направленные на поддержку агропромышленного комплекса и улучшение условий жизни на селе: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» и «Комплексное развитие сельских территорий».

В текущем году основной объём средств был выделен на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. Из федерального и областного бюджетов на эти цели было предусмотрено 1,9 млрд рублей.

На эти средства в районах и округах области будут построены, отремонтированы и реконструированы школы, бассейн, ледовая арена, очистные сооружения, многофункциональный центр, а также 70 домов и квартир, предоставляемых по договору найма жилого помещения. Кроме того, планируется реконструкция шести дорог и строительство семи объектов благоустройства, включая детские и спортивные площадки, зону отдыха, летнюю сцену и пешеходную дорожку. Реализация некоторых проектов рассчитана на два-три года.

«За несколько лет реализации программы сельские территории в Липецкой области стали заметно комфортнее и уютнее. Улучшение жизни на селе – одна из первоочередных задач государства, которая в свою очередь способствует успешному развитию агропромышленного комплекса», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках единой «объединенной» субсидии господдержка оказана на развитие племенного животноводства, закладку и уход за многолетними насаждениями, увеличение производства молока, приобретение элитных семян, агротехнологические работы, грантовую поддержку фермеров и сельхозкооперативов. Всего на единую «объединенную» субсидию в федеральном и областном бюджетах заложено 948,5 млн рублей. Аграрии уже получили 896 млн рублей. Оставшиеся средства будут направлены получателям до конца года.

На поддержку малых форм хозяйствования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» фермеры и кооперативы получили 181,4 млн рублей. Также субсидии направлены на стимулирование производства картофеля и овощей, на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, на производство и реализацию зерновых культур, мелиорацию и другие направления.

Всего в текущем году в федеральном и областном бюджетах по двум госпрограммам предусмотрено 5,2 млрд рублей, пояснили в региональном управлении сельского хозяйства. На начало ноября сельхозтоваропроизводителям и муниципальным образованиям перечислено 3 млрд 976 млн рублей. До конца года все средства будут освоены в полном объеме.