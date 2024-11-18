В Липецкой области более 78 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 65 лет не проходят ежегодную диспансеризацию в течение нескольких лет. Об этом стало известно из заявления Анны Марковой, возглавляющей региональное управление здравоохранения.

Она подчеркнула, что мужчины этой возрастной группы подвержены высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к инвалидности или смерти.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал статистику неутешительной и призвал мужчин и всех жителей региона ответственнее относиться к своему здоровью и регулярно проходить осмотры у врачей.

«Настаиваю на массовой диспансеризации. Особенно мужчин из групп риска. Это недолго и это нужно вам и вашим близким. Сердце само по себе колоть не перестанет, а давление от листа подорожника не понизится. Вполне себе по-мужски – пройти диспансеризацию и продолжать заботиться о семье и детях, которым вы очень нужны, – заявил губернатор.

Глава региона поручил запустить программу по обследованию жителей из групп риска с 1 декабря. Также в регионе планируют создать «Паспорта здоровья для районов», с системным мониторингом ключевых показателей – таких, как рождаемость, средний доход, количество спортбъектов и т.д. Такой подход должен помочь оценить состояние здоровья жителей, что на него влияет и выявить проблемные точки.

«Ну и отдельное внимание нужно обратить на доступность алкоголя и табака. Полные запреты не работают. А вот о количестве мест продажи нам нужно серьёзно подумать», – подытожил губернатор.Другие новости18.11.2024 13:03Добринские волонтеры отправляют на фронт антидроновые одеяла18.11.2024 10:23Марафон психологических интерактивов и лекций для родителей пройдет в Липецкой области 18-22 ноября15.11.2024 17:17Памятник Героям России Андрею Теперику и Эдуарду Белану открыт в ЛипецкеНавигация сайтаНовостиОрганы властиЭкономикаСоциальная сфераИнтернет-приемнаяКарта сайтаС