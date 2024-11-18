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Мы гордимся такими жителями региона

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с победительницей первенства мира по боксу среди юниоров Дианой Сикстус и чемпионом России по дзюдо Дмитрием Якушевым.

Диана Сикстус, 17-летняя спортсменка из Лебедяни, поделилась с губернатором впечатлениями о своих выступлениях. Она рассказала, что в Черногории провела четыре боя и одержала победу над сильной соперницей из Франции со счётом 4:1.

Год назад в Ереване Диана Сикстус завоевала бронзовую медаль на мировом первенстве. Её тренирует отец, Роман Сикстус.

Дмитрий Якушев выиграл чемпионат России по дзюдо в супертяжелом весе. До него в регионе 30 лет этого никто не делал. Он также ежегодно пополняет коллекцию наград по дзюдо и самбо, достойно представляя наш регион на соревнованиях всероссийского и международного уровня. 

Игорь Артамонов поздравил спортсменов с успехами и пожелал им дальнейших побед. «Мы гордимся такими жителями региона, которые прославляют не только нашу область, но и Россию. Желаю достижения новых высот, а мы приложим все усилия, чтобы поддержать талантливых и перспективных спортсменов», – сказал Игорь Артамонов.

Во время беседы губернатор поинтересовался условиями, в которых занимается Диана, обсудил с ее тренером Романом Сикстусом перспективы  обновления тренировочной базы. Также Игорь Артамонов отметил, что спортсмены и тренеры получат премии.

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