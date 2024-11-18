Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации Усманский народный хор русской песни имени А.А. Степанова станет участником гала-концерта X Всероссийского хорового фестиваля, который состоится 17 ноября в Музее Победы. Финалисты конкурса выступят в сопровождении Хора русской песни Государственного телерадиоцентра (радио «Орфей») под управлением Николая Азарова. В гала-концерте примут участие 18 детских и 26 взрослых хоровых коллективов из Москвы, Московской области, Пермского и Хабаровского краев, Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Ярославской областей и других регионов России. Концерт завершит совместное исполнение песни всеми финалистами. Кроме того, в рамках мероприятия в Музее Победы состоится церемония награждения финалистов хорового фестиваля. Посетители Музея Победы смогут посмотреть концерт бесплатно. Начало в 16:00.

В 2014 году состоялся первый Всероссийский хоровой фестиваль, который с тех пор проводится ежегодно. Организатором выступает Всероссийское хоровое общество при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В этом году фестиваль был посвящён Году семьи.

В смотре-конкурсе приняли участие народные хоры из 78 регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Всего было отобрано более 20 тысяч участников из более чем тысячи народных хоров.

«Участие в гала-концерте – это большое достижение и подтверждение мастерства и профессионализма артистов. В Усмани очень хорошая школа искусств, где помогают раскрывать таланты молодым дарованиям. Кроме того, там проводится множество мероприятий при участии как юных, так и взрослых самодеятельных артистов. У муниципалитета хорошая практика поддержки жителей в плане творческой самореализации», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.