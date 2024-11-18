новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Участие в гала-концерте – это большое достижение и подтверждение мастерства и профессионализма артистов

0 2

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации Усманский народный хор русской песни имени А.А. Степанова станет участником гала-концерта X Всероссийского хорового фестиваля, который состоится 17 ноября в Музее Победы. Финалисты конкурса выступят в сопровождении Хора русской песни Государственного телерадиоцентра (радио «Орфей») под управлением Николая Азарова. В гала-концерте примут участие 18 детских и 26 взрослых хоровых коллективов из Москвы, Московской области, Пермского и Хабаровского краев, Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Ярославской областей и других регионов России. Концерт завершит совместное исполнение песни всеми финалистами. Кроме того, в рамках мероприятия в Музее Победы состоится церемония награждения финалистов хорового фестиваля. Посетители Музея Победы смогут посмотреть концерт бесплатно. Начало в 16:00.

В 2014 году состоялся первый Всероссийский хоровой фестиваль, который с тех пор проводится ежегодно. Организатором выступает Всероссийское хоровое общество при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В этом году фестиваль был посвящён Году семьи.

В смотре-конкурсе приняли участие народные хоры из 78 регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Всего было отобрано более 20 тысяч участников из более чем тысячи народных хоров.

«Участие в гала-концерте – это большое достижение и подтверждение мастерства и профессионализма артистов. В Усмани очень хорошая школа искусств, где помогают раскрывать таланты молодым дарованиям. Кроме того, там проводится множество мероприятий при участии как юных, так и взрослых самодеятельных артистов. У муниципалитета хорошая практика поддержки жителей в плане творческой самореализации», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Липецкая область старается окружить заботой все семьи с…

Сегодня Героям мы открыли памятник

Грамотная молодежная политика – это вклад в наше будущее

«Мой бизнес»

Это не просто цифры – это судьбы

1 из 263
Новости ВРФ