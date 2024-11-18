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Грамотная молодежная политика – это вклад в наше будущее

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В Липецкой области стартует конкурс «Молодёжная премия общественного признания — 2024».

Конкурс направлен на выявление и поощрение наиболее значимых инициатив и достижений молодых людей, детских и молодёжных общественных объединений и других организаций, которые участвуют в реализации государственной молодёжной политики в регионе.

С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Заполнить заявку необходимо на сайте «Молодёжь России» до 21 ноября.

Премия присуждается в пяти номинациях. «Лидер года» – для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добившихся успехов в общественной, научной, творческой или спортивной сферах. «Профессионал года» – для сотрудников органов власти и подведомственных учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов и городских округов Липецкой области в возрасте до 35 лет. «Наставник года» – для представителей образовательных организаций, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, иных организаций любых форм собственности в возрасте до 50 лет. «Команда года» – для организаций, объединений, отдельных сообществ. «Событие года» – для команд, создающих мероприятия, события и проекты для молодежи на территории Липецкой области в 2024 году.

Итоги будут подведены 13 декабря в ходе торжественной церемонии награждения в галерее современного искусства «Буксир» в Липецке. Также в рамках Премии пройдет награждение лауреатов областного публичного конкурса «Молодежный проект». 12 человек получат поддержку на реализацию своих проектов в размере 100 000 рублей.

«Грамотная молодежная политика – это вклад в наше будущее. Поэтому этой работе нужно уделять особое внимание, выявляя и масштабируя успешные проекты, а также поддерживая их авторов для стимула и дальше генерировать идеи на благо Липецкой области и страны в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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