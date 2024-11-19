Презентация мероприятий 80-летия Победы
Представлен официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Презентация мероприятий 80-летия Победы и официального логотипа проходит в эти минуты в Музее Победы на Поклонной горе.
Трансляция мероприятия доступна по ссылке (https://smotrim.ru/live/abfce425-1437-4c0c-9d78-1d83613c2670).
Подробную информацию о мероприятиях юбилейного года, спецпроектах и различных акциях смотрите на официальном сайте празднования 80-летия may9.ru.