Представлен официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Презентация мероприятий 80-летия Победы и официального логотипа проходит в эти минуты в Музее Победы на Поклонной горе.

Трансляция мероприятия доступна по ссылке (https://smotrim.ru/live/abfce425-1437-4c0c-9d78-1d83613c2670).

Подробную информацию о мероприятиях юбилейного года, спецпроектах и различных акциях смотрите на официальном сайте празднования 80-летия may9.ru.