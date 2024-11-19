Всё для победы!

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Презентация мероприятий 80-летия Победы
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Благодаря нацпроекту «Культура» в нашем регионе становится больше модельных библиотек
Будущее местного самоуправления: итоги и перспективы
В художественном отделе Елецкого краеведческого музея
В Ельце все чаще совершаются так называемые кибер-преступления, с применением…
Открыт прием заявок на специальный образовательный трек «Мама в туризме»
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Будущее местного самоуправления: итоги и перспективы
В художественном отделе Елецкого краеведческого музея
В Ельце все чаще совершаются так называемые…
Открыт прием заявок на специальный образовательный трек…
Нужна помощь — пишите на mobmonitor.ru. По вопросам,…