Дипломом федерального этапа программы «Мама-предприниматель» в специальной номинации «Мама-экспортёр» удостоена липчанка Ирина Молодцова. Её проект «Фруктовые и овощные снеки «Ягодный рай» признан Российским экспортным центром лучшей бизнес-идеей, которая несёт в себе экспортный потенциал. В качестве награды мама-предприниматель из Липецкой области получила специальные инструменты для выхода на зарубежные рынки.

«Выхода на экспорт добивается продукция хорошего качества, признанная на местном рынке и отвечающая всем стандартам. Это своего рода признание соответствия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ирина Молодцова – многодетная мама. Она успевает заботиться о семье и вести бизнес. Начала предпринимательскую деятельность в 2020 году. Оформила соцконтракт и на 15 сотках стала выращивать садовую землянику. Ирина приняла участие в программе «Мама-предприниматель 2024» и победила в региональном этапе.

Для федерального этапа эксперты отобрали 25 лучших проектов среди финалисток региональных этапов этого года и дополнительных образовательных треков. Финал прошел 23 ноября. «В 2024 году программа «Мама-предприниматель» прошла в 70 регионах, она охватила более 4000 женщин, участницам была оказана поддержка на общую сумму 14 млн рублей», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Инициатором программы «Мама-предприниматель» выступает Министерство экономического развития Российской Федерации.

Организацией программы занимается АНО «Мой бизнес — мои возможности».

В числе партнёров проекта — фонд «Наше будущее», Корпорация МСП, Wildberries, Сбер, Союз женщин России, VK и iDialogue.