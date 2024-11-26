850 заявок на обучение в «Школе 21» поступило за семь дней, рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

«Всего неделю назад мы объявили о старте первого набора в «Школу 21», где будем готовить ИТ-специалистов, и заявки посыпались сотнями. Это здорово, друзья, что у вас такой энтузиазм и желание учиться новым, а главное, востребованным профессиям – программированию, аналитике, менеджменту IT-проектов», – комментирует глава региона.

В феврале в Липецке, на улице Зегеля, 1, начнёт работу новый образовательный центр. Здесь смогут учиться все желающие старше 18 лет. Заявку можно подать на официальном сайте 21-school.ru.

Для поступления необходимо пройти тестирование в формате игры и вебинар-собеседование. После этого начинается интенсивный курс продолжительностью 26 дней, который в «Школе 21» называют «бассейном».

«Мест в первом отборочном «бассейне» всего 200. Но это не значит, что нужно сдаваться, глядя на число 850. Пробуйте!», – подытожил Игорь Артамонов.