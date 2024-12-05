Новый закон об эскроу-счетах для строительства частных домов вступит в силу с 1 марта 2025 года

Лето 2024 года ознаменовалось важным шагом в развитии российского рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Федеральный закон о применении механизма эскроу-счетов для строительства частных домов по договорам подряда был принят и вступит в силу с 1 марта 2025 года. Закон направлен на повышение прозрачности, безопасности и финансовой устойчивости в секторе частного домостроения.

Эскроу-счет — это специальный банковский счет, на котором деньги заказчика блокируются до момента завершения строительства и регистрации права собственности на жилой дом. Получить средства с этого счета подрядчик сможет только после выполнения всех обязательств по договору. Строительство объекта осуществляется на собственные или заемные средства подрядчика, что минимизирует риски для всех сторон.

Принятие закона позволит структурировать рынок частного домостроения, повысив доверие граждан и подрядных организаций к этому сегменту. Механизм эскроу-счетов позволит эффективно контролировать процессы строительства, а также защитит средства заказчиков, предоставив дополнительные гарантии в случае банкротства подрядчика или финансовых учреждений.

Гарантии и защита средств заказчиков

Важным элементом нового законодательства является защита средств покупателей. Все средства, размещенные на эскроу-счетах, страхуются Агентством по страхованию вкладов на сумму до 10 миллионов рублей. Это дополнительная мера, которая обеспечит защиту интересов граждан в случае непредвиденных финансовых рисков.

Прогнозы и перспективы

По прогнозу ДОМ.РФ, к 2030 году около 50% частных домов в России будут строиться с использованием эскроу-счетов и профессиональными участниками рынка.

Новые стандарты на рынке ИЖС

Принятый закон способствует формированию цивилизованного рынка ИЖС, обеспечивая высокий уровень защиты интересов всех участников строительства. Введение эскроу-счетов также приведет к «вымыванью» недобросовестных подрядчиков, что обеспечит рост качества строительных услуг. В текущих условиях подрядным организациям необходимо адаптироваться к новым стандартам и выстраивать свою деятельность в рамках прозрачного и регулируемого рынка.