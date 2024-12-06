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Культура

Здесь состоится выставка…

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О том что можно увидеть в Елецком краеведческом музее к Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 9-го декабря, можно узнать на госпаблике музея https://hudotdel.eletsmuseum.ru/художественная-выставка-этих-дн/
Здесь состоится выставка, посвященная празднику, который совпадает с Днем Героев Отечества.

Напомним, согласно требованиям Федерального законодательства, все министерства, ведомства, организации и администрации муниципалитетов России должны вести официальные сообщества в отечественных соцсетях, так называемые госпаблики.

Госпаблики — это официальные страницы государственных, в том числе и муниципальных учреждений в социальных сетях. Их подлинность можно узнать по Госметке в виде серого флажка рядом с названием паблика.

Задача госпабликов — доносить до людей полезную, актуальную и важную информацию на всех уровнях и на тех площадках, где гражданам это удобно.

В Ельце ведут работу госпаблики различных управлений администрации города, медучреждений, в том числе и художественный отдел Елецкого краеведческого музея https://hudotdel.eletsmuseum.ru.
Подписаться на госпаблики Ельца можно на официальных сайтах учреждений, пройдя по ссылкам, а также по QR-кодам, расположенным на входных группах организаций. Их использование удобный и быстрый путь к получению нужной информации.

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