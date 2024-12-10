Предпринимателям Липецкой области возместили часть затрат на размещение продукции на электронных торговых площадках. Сумма областной субсидии составила до 500 тыс. рублей, размер софинансирования – до 50% произведенных затрат. В 2024 году субсидию получили три предпринимателя, производящие мебель и пластмассовые изделия (брелоки, кулоны, акриловые фигурки, акриловые серьги). Всего с 2022 года господдержку выделили 21 субъекту малого и среднего предпринимательства из сфер обрабатывающего производства.

«Липецким предпринимателям доступно множество мер поддержки – и финансовых, и консультационных. Их перечень и условия предоставления регулярно пересматриваются с учетом текущей ситуации. Практически каждый год появляются новые льготы и субсидии для стимулирования развития различных направлений экономической деятельности», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для получения субсидии на возмещение затрат на маркетплейсах торговая площадка не важна, главное – быть действующим поставщиком, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории региона с 1 января 2022 года включительно в сферах обрабатывающих производств (за исключением производства подакцизных товаров). Также условием является возраст получателя субсидии – до 35 лет включительно.

Для развития местного бизнеса, повышения доступности товаров и стимулирования конкуренции крайне важна поддержка предпринимателей, которые торгуют на маркетплейсах. Это способствует экономическому росту и созданию новых рабочих мест, как отметили в региональном управлении экономического развития.

На сайте центра «Мой бизнес» в Липецкой области, который работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», можно найти подробную информацию о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.