В преддверии Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, в Липецке чествовали защитников Родины. Торжественное мероприятие прошло в Областном Центре культуры, народного творчества и кино. Здесь собрались ветераны боевых действий, воспитанники военно-патриотических клубов, кадеты, юнармейцы, военнослужащие, представители общественных организаций, родственники бойцов СВО.

«Сегодня мы вспоминаем наших героев, людей, которые совершили подвиги, рисковали жизнью ради Родины. Это Герои Советского союза, герои России, герои СВО. Все эти люди учились, работали вместе с нами. Они показали пример бесстрашия, мужества, чести и верности своему народу. Мы должны чтить, уважать и помнить их подвиги во имя нашей родины», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Александр Рябченко, первый заместитель главы администрации Липецкой области, поздравил с праздником Юрия Чурилова, Героя Советского Союза, а также Владимира Богодухова и Олега Старожука, Героев России.

В помещении находились родственники погибших героев: Павла Кузнецова, Николая Зыкова, Григория Чигрина, Эдуарда Белана, Сергея Богатикова, Владислава Панова, Олега Пешкова, Александра Петрова, Валерия Скороходова и Андрея Теперика.

Александр Рябченко спустился в зал и вручил им цветы и памятные подарки. Присутствующие выразили свою признательность аплодисментами.