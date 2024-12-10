Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». С новогоднего дерева глава региона снял пять открыток с мечтами липецких ребят.

Егор Клочко состоит в адаптивной хоккейной команде «Снежные барсы», его просьба – роликовые коньки: парень хочет тренироваться ещё и летом. Андрей Кистровских попросил напольную боксёрскую грушу, Анастасия Муштаева – фотоаппарат моментальной печати, Артём Сухарев – телескоп. Тимур Шеметов хочет поехать в Москву на полумарафон. Игорь Артамонов предложил юноше поучаствовать в этой гонке ещё и в Липецке. «Все ребята получат свои подарки. Надеюсь, будут довольны», – отмечает глава региона в своём телеграм-канале.

В кабинете Игоря Артамонова установили «Ёлку желаний». На ней пока больше открыток с пожеланиями детей, чем игрушек, но это временно. К концу года не останется ни одной открытки — их снимут коллеги и гости правительства. Это происходит всегда, ведь детские мечты должны исполняться, — отметил губернатор.