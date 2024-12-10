Итоги Всероссийской акции по уборке от мусора берегов водных объектов «Вода России» 2024 года подвели в Минприроды России. Липецкая область вошла в тройку лидеров по ЦФО. Почти 12 000 человек вышли на уборку прибрежных зон, что на 1700 человек больше, чем в прошлом году. Очищено 714 километров берегов – это на 65 километров больше, чем в 2023.

Всего на территории области насчитывается 1814 водных объектов, включая пруды и водохранилища. Такое обширное водное хозяйство требует повышенного внимания. «Подобные акции способствуют осознанию важности экологической деятельности и дают чувство сопричастности к большому и важному делу сохранения природы и ее богатств. Объединение такого огромного количества липчан в рамках акции не может не вселять оптимизм, что наши граждане в большинстве своем заботятся об экологии», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2024 году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» была проведена акция «Вода России». В ней приняли участие почти 1 550 000 добровольцев.

В ходе акции было очищено более 54 тысяч километров водных объектов. Собранные отходы в объёме 118 тысяч кубометров были направлены на переработку. Всего было проведено 28 252 акции в разных регионах страны.

За 11 лет существования инициативы к ней присоединились 11,5 миллионов добровольцев. Они собрали 12,3 миллиона мешков мусора. Для их вывоза потребовалось 103 тысячи грузовиков.

С 2025 года в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие» начнётся реализация федерального проекта под названием «Вода России».