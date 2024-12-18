Представители Молодёжки Народного фронта помогают принимать обращения на Прямую линию с Владимиром Путиным

Более 70 представителей Молодёжки Народного фронта из 46 регионов страны принимают вопросы и сообщения для Президента Владимира Путина. Волонтёры работают в дополнительном колл-центре Прямой линии, который расположился на площадке президентского движения.

Подготовку операторов-волонтёров организаторы начали до запуска колл-центра Прямой линии. Участники прошли обучение и инструктаж.

«В работе колл-центра задействованы 74 активиста Молодёжки Народного фронта из всех восьми федеральных округов России, в том числе 10 человек из ДНР, ЛНР и Запорожской области. В Москву приехали как новые лица команды, так и волонтеры Прямой линии прошлого года. У каждого из них есть свой уникальный опыт оказания помощи жителям страны и бойцам на передовой», — рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко.

В этом году в качестве операторов также привлечены ветераны СВО, получившие травмы, связанные с потерей зрения. Бойцы прошли реабилитацию в семейном центре имени А. И. Мещерякова в Московской области, а в инклюзивном центре «Теплый контакт» получили навыки работы операторов колл-центра.

Еще одно новшество этого года — в колл-центре работают 12 студентов факультетов журналистики из ДНР, Запорожской, Белгородской и Курской областей. Прямая линия стала первым шагом в их профессиональной карьере.

Липецкую область среди операторов Прямой Линии представляет Виктория Дорохова, координатор Молодежки Народного Фронта и студентка Липецкого Филиала Президентской Академии. С момента открытия колл-центра Виктория принимает обращения граждан со всей страны. Время на общение с оператором не ограничено, количество вопросов тоже.

С 2019 года Народный фронт обрабатывает вопросы, которые поступают на Прямую линию с Президентом России. С прошлого года Народный фронт стал частью большой объединённой редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Представители президентского движения участвуют в приёме звонков, систематизации ключевых проблем, связываются с заявителями и стараются оперативно решить вопросы россиян.