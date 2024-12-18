Центр «Мой бизнес» Липецкой области провел круглый стол по наставничеству предпринимателей

16 декабря состоялся круглый стол «Наставничество», организатором которого выступил центр «Мой бизнес». Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Спикер Александр Черников – руководитель группы компаний «Мёд», который является наставником для многих предпринимателей, провел подробный анализ нового видения продаж и роли искусственного интеллекта в бизнесе.

В мероприятии приняли участие бизнес-наставники и наставляемые регионального проекта «Бизнес-наставник 48», направленного на развитие предпринимательской инициативы жителей Липецкой области, их обучение основам предпринимательской деятельности, помощь в создании бизнеса и его сопровождение. Данный проект действует в Липецкой области с 2019 года. Любой начинающий предприниматель может получить наставника из действующих предпринимателей. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте мойбизнес48 и заполнить анкету.

Участники круглого стола на практических примерах разобрали, как повысить эффективность продаж в новых условиях и ускорить бизнес-процессы с помощью автоматизации продаж. Начинающие предприниматели получили возможность пообщаться с лидерами бизнеса и получить ценные советы для развития бизнеса.

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