Четыре начинающих предпринимателя из Липецка получили в 2024 году грант «Легкий старт». Эта мера поддержки учреждена губернатором региона Игорем Артамоновым в 2019 году и реализуется управлением экономического развития Липецкой области. Сумма гранта – до 500 тыс. рублей. Деньги можно направить на приобретение земли, аренду помещений, покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации.

Так, Вероника Сулимова закупит оснащение для изготовления сыров. Елена Тубоякова приобретет оборудование для точки быстрого питания. Также поддержку получили проект по пошиву обуви, сумок и изделий из кожи и концепция по развитию коммунальной сферы – обслуживание и очистка коллекторов и сетей водоотведения.

В управлении экономического развития Липецкой области сообщили, что с 2019 года было подано более 300 заявок на получение гранта «Лёгкий старт». Из них было одобрено более 70 проектов на общую сумму 45 миллионов рублей.

Грантовую поддержку могут получить граждане, которые планируют открыть своё дело в таких областях, как обрабатывающая промышленность, водоснабжение и водоотведение, гостиничный бизнес, общественное питание, информационные технологии и связь, образование, культура и спорт.

«Грант «Легкий старт» позволяет раскрыть потенциал начинающих предпринимателей и воплотить в жизнь полезные и нужные инициативы. В дальнейшим перспективные проекты могут рассчитывать на другие меры поддержки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За помощью предприниматели могут обратиться в центры «Мой бизнес», которые оказывают поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Адреса: Липецк, улица Кузнечная, 8 и Елец, улица Карла Маркса, 15. Телефон горячей линии: +7 (4742) 37-13-88, 8-800-301-7675.