Больше ста детей воспитываются в 25 семьях, которых сегодня чествовали в региональном правительстве. Некоторые воспитывают пятерых, семерых и даже 13 детей. Благодарственные письма родителям за сохранение семейных ценностей вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Очень символично завершаем Год семьи – в кругу замечательных и дружных семей. Спасибо, что поддерживаете наши традиционные ценности, учите детей хранить семейный очаг, показываете всем вокруг пример настоящей любви и и заботы. Семья – это наша сила, наша опора, основа всего. Для семей с детьми в регионе – больше 40 мер поддержки, которые мы будем стараться расширять», – обратился губернатор к семьям, а также поздравил их с наступающим Новым годом.

Среди награждённых семьи из разных муниципалитетов области. Самая многодетная из них – семья Козловых из Усманского района. Владимир Алексеевич и Надежда Леонидовна воспитывают тринадцать детей, из которых семеро приёмных. Восемь детей растёт в семье Кизяковых из Задонского района. У Игоря Ивановича и Юлии Борисовны восемь детей, пятеро из которых приёмные. А Алексей Алексеевич и Ольга Николаевна Шмаковы из Липецкого района подарили жизнь семерым детям.

Также были вручены памятные подарки трём победителям фотоконкурса «Многодетная семья на стиле».

В завершение мероприятия прошла церемония чествования семьи участника специальной военной операции. Дмитрий, глава семьи и отец троих детей, заключил контракт на военную службу. Командир воинской части, в которой служит боец, направил благодарственное письмо губернатору региона.