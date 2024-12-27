Постановление администрации городского округа город Елец от 27.12.2024 №2356 «О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 26.03.2013 № 392 «Об утверждении Положения о контроле за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, сто процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности городского округа город Елец» (с изменениями от 12.07.2013 №1027, от 16.12.2013 №1930, от 09.12.2014 №2193, от 30.10.2015 №1688, от 18.11.2016 №2485, от 03.07.2020 № 766, от 14.04.2021 №532, от 18.04.2022 №708)»