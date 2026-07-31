ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации от 23.07.2026 № 1736 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 16.03.2026 №458 «О прекращении движения транспортных средств, об организации объезда, об установлении временной схемы муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа город Елец с 26.03.2026 по 30.08.2026» (с изменениями от 01.06.2026 № 1279, от 11.06.2026 № 1367, от 30.06.2026 № 1513, от 16.07.2026 № 1656)»