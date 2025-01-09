Капремонт МКД — 2025: где, что, сколько

Определен перечень елецких многоквартирных домов, в которых в 2025 г. намерены провести капитальный ремонт: соответствующее постановление № 2230 от 17.12.2024 г. подписал глава города Е. В. Боровских.



Адресный список МКД включает в себя 25 многоквартирников на 18 улицах. Общая сумма, которую предполагается потратить на капремонт в этих домах в будущем году, — 119012449,11 рубля.

Капремонт (в том числе и проектировочные работы) запланирован по следующим адресам: ул. Маяковского (д. 9), Мира (д. 105), Октябрьская (д. 20, 129), Пушкина (д. 110), Клубная (д. 12, 14), Кооперативная (д. 2), Коммунаров (д. 53, 69, 71, 113, 141-а), Костенко (д. 43), Профинтерна (д. 9), Новолипецкая (д. 5), Свердлова (д. 1-в, 7), Кузнецкая (д. 11), Рязано-Уральская (д. 52-а), Королева (д. 25), Лесные дворы (д. 2), Допризывников (д. 1-в), п. Соцгородок (д. 2) и Электрик (д. 13).

Наибольшие траты предусмотрены на преображение д. 141-а на ул. Коммунаров (27657187,96 рубля): здесь намерены отремонтировать крышу (на эту работу запланировано потратить 16193185,69 рубля), а также подвальные помещения, фасад и фундамент МКД.

Самый малозатратный многоквартирник по планам капремонта-2025 — д. 52-а на ул. Рязано-Уральской (40 тысяч рублей): собственно, там, как и в д. 20 на ул. Октябрьской (160 тысяч рублей), а также в д. 1-в на ул. Допризывников (120 тысяч рублей) и в д. 71 на ул. Коммунаров (280 тысяч рублей) в будущем году запланирована только разработка проектной документации.

Подробная информация по каждому из вышеназванных МКД (постановление № 2230 от 17.12.2024 г. с приложением) размещена 18 декабря на официальном сайте «Красного знамени» kznam.ru в разделе «Официальное опубликование».