Площадка для семейного отдыха почти готова!

Подходят к завершению работы по благоустройству территории на улице Свердлова — и перемены заметны с каждым днем. Еще недавно здесь лежали стройматериалы, а сейчас уже проглядывают яркие краски, обустроенные зоны для отдыха и новая детская площадка, которую с радостью осваивают юные ельчане.



Значительный объем работ уже выполнен: специалисты завершили демонтаж, обустроили основание, установили бортовой камень, уложили тротуарную плитку и асфальтовое покрытие. Сейчас идет установка малых архитектурных форм, а спортивные снаряды (баскетбольные кольца, турники и брусья) уже готовы. Обустраивается вторая детская игровая зона.

Для комфорта и безопасности горожан в темное время суток территорию дополнительно осветят.

Жители отмечают, что место стало ухоженным, красочным и по‑настоящему притягательным, и с нетерпением ждут окончания работ. Все это стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

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Продолжается обустройство сквера участников СВО, он появится напротив городского военкомата. Здесь же установят памятник воинам специальной военной операции.

Решение об этом приняли еще в январе на совете ветеранов. Важную роль сыграли и сами жители: они участвовали в выборе эскиза памятника, и их мнение стало значимым вкладом в общий проект.

Сейчас на площадке кипит работа: специалисты ремонтируют подпорную стенку — ведут демонтаж и монтаж конструкций. В планах — заменить забор, провести комплексное благоустройство территории и, конечно, установить сам монумент.



Проект реализуется на внебюджетные средства, и организаторы искренне благодарят всех, кто помогает воплощать эту важную инициативу в жизнь.