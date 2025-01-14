Цикл документальных фильмов «Лица СВО», посвящённый липецким бойцам и их родным, одержал победу в конкурсе «Совет Федерации – палата регионов» в номинации «В центре внимания». Всего на конкурс прислали около 300 работ из 55 субъектов России.

Авторы фильмов — начальник информационно-аналитического отдела телеканала «Липецкое время» Олеся Кузьмина и заместитель руководителя Фонда «Защитники Отечества» в Липецкой области Алина Теперик. Ленты «Мужики», «Мамы», «Девчата» построены на интервью с липецкими бойцами, их мамами и жёнами. Фильм «Наши V Угледаре» снят сразу после освобождения города. Работа «Рождённые летать» рассказывает о лётчиках Михаиле Чупракове и Викторе Хожайнове, сбитых в небе над Брянской областью в мае 2023 года.

Валентина Матвиенко, занимающая пост председателя Совета Федерации, вручая награды победителям конкурса, подчеркнула, что в современном мире многое зависит от достоверности информации.

«Я считаю, что журналистское сообщество России заслуживает большого уважения за то, что, несмотря на глобальную информационную атаку на нашу страну, несмотря на работу многочисленных «фабрик фейков» на Западе и Украине, вы каждый день и час доносите до наших граждан правдивую информацию о происходящих событиях», — сказала спикер.

«О наших липецких парнях, их невероятно стойких, надёжных, мужественных родителях и теперь супругах знает вся страна. Считаю эту большую журналисткую работу по созданию портретов Героев тыла и фронта СВО достойной награды федерального уровня и благодарю всю команду причастных к созданию фильмов», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.