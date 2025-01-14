Методику стереотаксической радиотерапии используют доктора Липецкого областного онкологического диспансера. Благодаря верно подобранной дозе облучения и точечному воздействию на новообразование радиотерапевты за один сеанс добиваются результатов, аналогичных удалению рака хирургическим путём. Лечение проводится при визуальном рентгеновском контроле: именно он позволяет «прицелиться» в раковую «мишень» с точностью до миллиметра.

В онкологическом диспансере сообщают, что эту терапию уже прошли сотни пациентов. Оборудование, необходимое для проведения данной процедуры, соответствует стандартам, принятым в федеральных центрах.

Для хирургического корпуса медицинского учреждения было закуплено оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Наши онкологи продолжают совершенствовать свои методики, спасая липчанам жизни. Выросло качество оперативной помощи: благодаря новейшим технологиям доктора проводят как малоинвазивные, так и сложные хирургические вмешательства. Вырос уровень и диагностики новообразований: здесь большую роль играет диспансеризация. За пять лет наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению смертности от рака», — комментирует губернатор Игорь Артамонов.