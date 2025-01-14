Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель облсовета Владимир Сериков приняли участие в ежегодной церемонии награждения, приуроченной к празднованию Дня российской печати. Лучших представителей СМИ чествовали в большом зале регионального правительства.

«Труд журналистов очень важен для общества. Вы получаете запросы от жителей, трансформируете их и проводите расследования в поисках истины. Военкоры, которые показывают подвиг наших ребят в местах боевых действий, вызывают чувство гордости и заслуживают особую благодарность за самоотверженный труд. Спасибо вам за то, что вы делаете. Сегодня мы награждаем лучших, но каждый журналист — это герой своего времени. Ведь вы не просто освещаете события, вы формируете общественное мнение, сохраняете связь поколений, защищаете нашу культуру и язык», – обратился к участникам церемонии Игорь Артамонов.

В торжественной обстановке были отмечены лучшие из лучших в сфере СМИ. В 2024 году были определены победители и призёры областного конкурса в сфере средств массовой информации и конкурса печатных изданий муниципальных образований. Также были вручены премии Союза журналистов Липецкой области имени Александра Вермишева.

Кроме того, были вручены региональные награды, благодарственные письма и памятные подарки от Отделения Банка России по Липецкой области за освещение финансовых тем.

Трем представителям СМИ было присвоено почётное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области». Эта награда была учреждена в 2019 году. В этом году её получили обозреватель областной «Липецкой газеты» Игорь Сизов, главный редактор газеты Добровского округа «Знамя Октября» Владимир Мячин и главный редактор газеты Измалковского округа «Сельский восход» Валентина Стефанова.