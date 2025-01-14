В селе Елецкая Лозовка Хлевенского района Липецкой области завершились масштабные ремонтные работы в здании школы, построенной в 1991 году.

В ходе ремонта были проведены работы по замене кровли, системы отопления, водопровода, канализации и вентиляции. Также были обновлены внутренние помещения, включая пищеблок и столовую. Для обеспечения безопасности было установлено видеонаблюдение.

В школе обучаются 115 учеников. Кроме того, на базе школы функционирует центр «Точка роста», который посещают ученики.

«Федеральные программы помогают нам строить в регионе новые школы и ремонтировать новые. Там, где работы завершены, мы слышим прекрасные отзывы и от педагогов, и от учеников. Мы очень рады, что наши дети ходят на уроки с удовольствием», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.