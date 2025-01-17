Пробация теперь и на портале «Госуслуги»

Теперь граждане, состоящие на учете уголовно-исполнительных инспекций, отбывающие наказание в виде принудительных работ, могут обратиться с заявлением о содействии в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, в том числе и на портале «Госуслуги». Осужденные, освобождающиеся от отбывания наказания в виде лишения свободы, смогут воспользоваться услугой после освобождения.

Отметим, что в рамках реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» с 1 января 2025 года применяется постпенитенциарная пробация в отношении граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, она заключается в оказании помощи тем из них, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

По результатам рассмотрения заявления составляется индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, которая будет включать в себя мероприятия по восстановлению социальных связей, консультированию по социальным и правовым вопросам, оказанию психологической и медицинской помощи, содействию и получению документов, образования, пособия по безработице и пенсии, государственной социальной помощи и социальных услуг, а также в трудоустройстве.