Выездной десант Международной программы «Классная страна» проходит в Липецкой области: новые горизонты детского туризма

В течение трех дней на площадке ЛГПУ проходит выездной десант международной программы «Классная страна», направленный на развитие детского образовательного туризма. В этом году Липецкая область оказалась в числе пилотных регионов-участников. Мероприятие объединило школьников, представителей образовательных учреждений, органов власти и экспертов в сфере туризма. В ходе работы обсуждались ключевые аспекты государственной политики в области детского туризма, интеграцию образовательных программ путешествий во внеурочную и дополнительную деятельность.

«Для каждого участника проекта «Классная страна» есть обучение и практическая работа для создания образовательных программ путешествий. Дети помогают взрослым разрабатывать стратегии продвижения. Также планируем развивать региональный обмен, чтобы школьники со всей страны могли познакомиться с красотами Липецкой области», — отметила Жанна Кадылева, директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ.

Команды из 9 школ Липецка, Хлевенского, Тербунского районов и города Ельца, областного Центра дополнительного образования разработают концепцию программ путешествий по нашему региону. Участники вместе со специалистами создадут образовательные туристические маршруты и программы, ориентированные на интересы детей. Методологи программы помогают разрабатывать учебно-методические комплексы и маршруты, учитывающие мнение детей и обязательные компоненты программ путешествий.

«Образовательные программы путешествий ценны тем, что школьники и студенты могут открывать для себя новые маршруты, знакомиться с интересными местами. Они расширяют кругозор, повышают мотивацию к обучению, помогают осознанно подойти к выбору профессии и больше узнать о родном крае», — рассказал министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов.

Финальной частью мероприятия станет презентация разработанных концепций программ образовательных путешествий, включая тематические образовательные треки. С этого года программа «Классная страна» приобрела статус международной. Помимо 21 российского региона в ней примут участие представители 7 государств объединения БРИКС+.