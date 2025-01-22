ВАРМСУ привлекает к работе депутатов

В Москве в рамках проекта «Муниципальный диалог», инициированного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), прошла конференция руководителей представительных органов административных центров субъектов РФ.

На встрече было принято важное решение о том, что теперь и муниципальные депутаты смогут участвовать в обсуждении федеральных законопроектов, что позволит совершенствовать систему управления на местах.





«Наша задача – наладить работу так, чтобы органы местного самоуправления были встроены в единую систему публичной власти, а все вопросы жителей решались оперативно. Сегодняшняя первая встреча с депутатским корпусом поможет определить существующую проблематику», – рассказал заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что муниципальное сообщество – это не только главы и муниципальные служащие.

«Муниципальное сообщество – это еще и депутатский корпус. Это лидеры общественного мнения, избранные напрямую гражданами. Это люди разных профессий, как правило, они не работают депутатами на освобожденной основе. И нам нужно тоже с ними научиться говорить, нам нужно научиться их слушать, потому что они представляют интересы наших жителей», – добавила она.

Также в ходе пленарной сессии, круглых столов и мастер-классов представители регионов обсудили вопросы обмена опытом, выстраивания взаимодействия, подготовки кадров и другие актуальные темы, направленные на улучшение жизни в муниципалитетах.

Напомним, в 2024 году Президент России Владимир Путин законодательно закрепил за ВАРМСУ статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества, в том числе на международном уровне.