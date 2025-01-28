Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в 2025 году в Липецкой области по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» будет выделено финансирование в размере 3,5 млрд рублей. Средства направят на строительство жилья, дорог, социальных и спортивных объектов, благоустройство, и освещение в районах.

«Это только по одной программе. Но даже по ней общее финансирование почти на миллиард больше, чем в прошлом году. Это позволит реализовать важные проекты, которые помогут повысить качество жизни в наших сёлах и небольших городах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

К примеру в райцентре Доброе начнётся строительство начальной школы в новом развивающемся микрорайоне – сдать её планируют в 2026 году. Также в этом селе отремонтируют школу №1 и построят на её территории многофункциональный стадион. Продолжится строительство новой системы хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями, многофункционального общественного центра, где помимо МФЦ, будут располагаться помещения соцзащиты и дополнительного образования для детей, фудкорт, автовокзал, фитнесс-центр и конференц-зал. Строительство завершат в 2026 году.

В Измалково и Лебедяни необходимо завершить строительство новых корпусов школ. Оба проекта рассчитаны на два года.

В селе Конь-Колодезь Хлевенского района планируется строительство участка дороги.

Также планируется благоустройство девяти объектов, включая детские и спортивные площадки, парки и скверы.

В Лебедяни будет проведён ремонт спортивного зала Городского центра культуры и досуга. Кроме того, планируется реконструкция и модернизация систем теплоснабжения на улицах Крупской и Свердлова, а также начало строительства ледового дворца.

Для сельских учителей, врачей, аграриев построят новое жильё: 24 дома – в Добринке, 20 квартир – Добром. А в Тербунах начнут возводить дом в несколько этажей, где все 36 квартир по договору соцнайма передадут работникам соцсферы и сельского хозяйства.