Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей региона с Днем российского студенчества, который отмечается сегодня, 25 января.

«2024 год в очередной раз ознаменовался достижениями в сфере высшего образования, — говорится в поздравлении. — ЛГТУ вошёл в топ-5 вузов России по количеству выигранных грантов от «Росмолодёжи», а ЕГУ имени И. Бунина и ЛГПУ имени П. Семёнова-Тян-Шанского стали одними из десяти лучших университетов страны по эффективности воспитательной деятельности в рамках рейтинга «Твой ход-2024».

В ближайшее время в число липецких высших учебных заведений войдёт и медицинский институт. Мы будем самостоятельно готовить специалистов для системы здравоохранения. В первом наборе будет 150 студентов, которые будут обучаться по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия». Мы формируем преподавательский состав и работаем над оснащением будущих медицинских лабораторий.

С 2022 года Липецкая область активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», открывая новые возможности для карьерного роста студентов среднего звена. Кластеры работают в двух липецких колледжах — медицинском и металлургическом, на базе Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий. В проекте также Липецкий политех, а с этого года в список учебных заведений войдёт ещё и ЕГУ: там откроется «АгроХимБиоТех», где будут готовить агрономов, механиков, техников и технологов — нужных нашему АПК специалистов», — отмечают в поздравлении руководители области.

Игорь Артамонов и Владимир Сериков пожелали студентам вдохновения, творчества, неугасимого стремления на пути к знаниям, а педагогам новых профессиональных высот.