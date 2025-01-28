Выставку «Время романовской игрушки» готовят к открытию в Липецком областном краеведческом музее. На ней будут экспонироваться работы Ольги Волокитиной — Народного мастера России, члена Союза художников РФ. Волокитина создаёт романушку с 9 лет, ученица Ивана Гункина и Виктора Маркина. Её работы хранятся в Государственном русском музее Санкт-Петербурга, Орловском музее изобразительных искусств, Липецком областном краеведческом музее и даже за рубежом — в итальянском Museo Dei Cuchi di Cesuna.

На выставке в музее посетители смогут увидеть произведения, созданные на основе находок, сделанных в ходе археологических раскопок в селе Троицкое Липецкого района. Эти работы вдохновлены творчеством мастеров Маркина и Гункина, а также экспонатами из музейных фондов. Кроме того, на выставке будут представлены авторские работы.

Открытие выставки состоится 30 января в 16:00 по адресу: ул. Ленина, 25, г. Липецк. В программе мероприятия: спектакль «Глиняные сказки» от «Театра под деревом» и мастер-класс по росписи глиняного образа «Птица-Сирин». Вход свободный.

«Каждый народный мастер — хранитель уникального культурного наследия предков, и подобные выставки популяризируют наши уникальные промыслы, освязывая прошлое и будущее», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.