Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном митинге, посвящённом 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В числе собравшихся на площади Героев в Липецке также были представители силовых структур, общественных, ветеранских организаций, бойцы СВО и школьники. Память советских солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания и возложением цветов.

«872 дня голода, непрекращающихся бомбардировок и сотни тысяч погибших. Но жители Ленинграда выстояли. Они выстояли, чтобы жить, чтобы победить, чтобы обеспечить будущее своим детям и всей стране. Это подвиг, который невозможно измерить. Он в силе миллионов людей. В каждом кусочке хлеба, который выдавался по граммам. В каждом автомобиле, который проезжал по Дороге жизни. В каждом жителе Ленинграда, который, несмотря ни на что, шёл на работу, на завод, тушил зажигательные бомбы, погибал на оборонительных рубежах», — так прокомментировал это событие глава региона.

В Липецкой области проживают 25 человек, переживших блокаду. Для них предусмотрены все положенные льготы, социальное обслуживание предоставляется бесплатно.