новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Без рубрики

0 8

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном митинге, посвящённом 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В числе собравшихся на площади Героев в Липецке также были представители силовых структур, общественных, ветеранских организаций, бойцы СВО и школьники. Память советских солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания и возложением цветов.

«872 дня голода, непрекращающихся бомбардировок и сотни тысяч погибших. Но жители Ленинграда выстояли. Они выстояли, чтобы жить, чтобы победить, чтобы обеспечить будущее своим детям и всей стране. Это подвиг, который невозможно измерить. Он в силе миллионов людей. В каждом кусочке хлеба, который выдавался по граммам. В каждом автомобиле, который проезжал по Дороге жизни. В каждом жителе Ленинграда, который, несмотря ни на что, шёл на работу, на завод, тушил зажигательные бомбы, погибал на оборонительных рубежах», — так прокомментировал это событие глава региона.

В Липецкой области проживают 25 человек, переживших блокаду. Для них предусмотрены все положенные льготы, социальное обслуживание предоставляется бесплатно.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

1 из 379
Новости ВРФ