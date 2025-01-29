За шесть лет по нацпроекту в Ельце восстановили 54 участка дорог и реконструировали Аргамаченский мост

За шесть лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ельце отремонтировали 54 объекта общей протяженностью свыше 58 км. В перечне улицы в центральной части города, а также расположенные на окраинах и в частном секторе. В этом году работы продолжатся по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Масштабные ремонты прошли в 2019 году. Тогда обновили сразу 16 участков. В их числе улицы Пушкина, Маяковского, Октябрьская и другие. Специалисты восстановили асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров, заменили дорожные знаки.

В 2020 привели в порядок 12 объектов, в том числе улицу Советская, расположенную в центре города.









В 2021-м стартовал капитальный ремонт одной из главных улиц – Коммунаров. Работы выполняли в два этапа, в течение двух лет. Общая протяженность отремонтированного объекта – 3,33 км.

Всего в период с 2021 по 2024 специалисты обновили 26 дороги. План работ составляется с учетом обращений жителей и данных мониторинга состояния покрытия.

Живу в частном секторе на улице Островского. Ее полностью отремонтировали в прошлом году. От прежнего покрытия здесь практически ничего не осталось из-за многолетних дождей. Теперь же просто сказка. Учитывая наш непростой рельеф, даже зимой стало возможным проехать. Спасибо большое, — говорит ельчанка Виктория.

Нельзя не отметить самый капиталоемкий объект Ельца, который преобразился по нацпроекту. Аргамаченский мост реконструировали в течение двух лет. Строители восстановили конструктивные элементы сооружения, смонтировали современное освещение, обновили покрытие проезжей части и тротуаров.

В этом году в Ельце восстановят три объекта – участок 9 Декабря, улицы Аргамаченская и Орджоникидзе. Работы выполнят по новому нацпроекту.