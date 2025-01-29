новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Благоустройство

За шесть лет по нацпроекту в Ельце восстановили 54 участка дорог и реконструировали Аргамаченский мост

0 12

За шесть лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ельце отремонтировали 54 объекта общей протяженностью свыше 58 км. В перечне улицы в центральной части города, а также расположенные на окраинах и в частном секторе. В этом году работы продолжатся по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Масштабные ремонты прошли в 2019 году. Тогда обновили сразу 16 участков. В их числе улицы Пушкина, Маяковского, Октябрьская и другие. Специалисты восстановили асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров, заменили дорожные знаки.

В 2020 привели в порядок 12 объектов, в том числе улицу Советская, расположенную в центре города.

В 2021-м стартовал капитальный ремонт одной из главных улиц – Коммунаров. Работы выполняли в два этапа, в течение двух лет. Общая протяженность отремонтированного объекта – 3,33 км.

Всего в период с 2021 по 2024 специалисты обновили 26 дороги. План работ составляется с учетом обращений жителей и данных мониторинга состояния покрытия.

  • Живу в частном секторе на улице Островского. Ее полностью отремонтировали в прошлом году. От прежнего покрытия здесь практически ничего не осталось из-за многолетних дождей. Теперь же просто сказка. Учитывая наш непростой рельеф, даже зимой стало возможным проехать. Спасибо большое, — говорит ельчанка Виктория.

Нельзя не отметить самый капиталоемкий объект Ельца, который преобразился по нацпроекту. Аргамаченский мост реконструировали в течение двух лет. Строители восстановили конструктивные элементы сооружения, смонтировали современное освещение, обновили покрытие проезжей части и тротуаров.

В этом году в Ельце восстановят три объекта – участок 9 Декабря, улицы Аргамаченская и Орджоникидзе. Работы выполнят по новому нацпроекту.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Еще раз об экологической культуре

Капремонт МКД — 2025: где, что, сколько

Гуманитарная помощь

Благоустройство

Вопросы безопасности в преддверии Дня города, Дня знаний и…

1 из 43
Новости ВРФ