Постановление администрации городского округа город Елец от 03.02.2025 №199 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 15.03.2016 № 409 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 28.06.2016 № 1193, от 18.09.2017 № 1642, от 19.02.2018 № 271, от 16.07.2018 № 1127, от 13.03.2019 № 378, от 30.08.2019 № 1429, от 23.01.2020 № 43, от 01.02.2021 № 68, от 31.01.2022 №121, от 23.01.2023 № И, от 26.06.2023 № 148, от 12.07.2023 № 162, от 18.01.2024 №20)»