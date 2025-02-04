На высокой ноте: учитель музыки К. В. Раевских — победитель!

Ирина МЕШАЕВА

В финале конкурса «Учитель года города Ельца — 2025» состоявшемся в Детско-юношеском центре им. Б. Г. Лесюка (бывший Дом пионеров) определили победителя. Им стала учитель музыки и изобразительного искусства школы № 23 К. В. Раевских.

Учитель музыки и изобразительного искусства школы № 23 К. В. Раевских, победившая в городском конкурсе «Учитель года — 2025».



Участники и гости



Напомним, что в финал, помимо Кристины Витальевны, вышли еще четыре педагога. Это учитель труда школы № 8 Юрий Сергеевич Нехлопочин, учитель изобразительного искусства школы № 12 им. Героя РФ В. А. Дорохина Анастасия Леонидовна Милякова, учитель географии школы № 15 Татьяна Владимировна Оськина и учитель начальных классов гимназии № 97 Виктория Викторовна Акимова.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы администрации города Ельца Майя Викторовна Селянина и заместитель председателя горсовета депутатов Елена Анатольевна Пономарева. Компетентное жюри, в состав которого вошли представители управления образования и лучшие педагоги, на протяжении месяца оценивали профессиональный опыт и методические разработки участников конкурса. И вот финальные испытания.



Черный ящик

и роботы



Учитель географии Татьяна Владимировна Оськина открыла выступления конкурсантов. Она начала с рассказа о том, какие приемы использует в собственной практике. «Урок, как и любая пища для ума, должен быть вкусным, здоровым, полезным», — утверждает педагог и поясняет, что для этого необходимо. Для жюри и зрителей Татьяна Владимировна подготовила занимательное задание: отгадать, что в черном ящике, ответив на вопросы на знание географии. А в это время участники фокус-группы рисовали картину. Без компаса (именно он и был в черном ящике) не обошлось!

Вместе с учителем труда (технологии) Юрием Сергеевичем Нехлопочиным на сцену вышел… игрушечный робот. Новая наука — робототехника — и стала предметом разговора. Педагог рассказал, где используются умные машины, и обратил внимание на то, сколь велика потребность в квалифицированных кадрах, задействованных на современных производствах. А готовить будущих специалистов можно и нужно еще в школе, используя, например, специальные наборы по робототехнике на уроках.

Такую модель, что на занятиях собирают пятиклассники, воссоздала и фокус-группа, а зрители помогли написать программу, для того чтобы ручное изделие заработало.



Древо жизни

и поколение альфа



Учитель изобразительного искусства Анастасия Леонидовна Милякова размышляла на тему, что такое успех, насколько он важен для ученика, как на уроке ИЗО помочь ребенку раскрыть творческие таланты. Всем желающим она предложила изобразить древо жизни. Сама педагог делала это на сцене. Неудачных рисунков не оказалось, а непрофессиональные художники получили возможность оформить свое импровизированное творчество в рамку и украсить собственной картиной, например, рабочее место.

Со знанием дела рассказывала учитель начальных классов Виктория Викторовна Акимова о «поколении альфа». Это современные дети, которые легко ориентируются в цифровой сфере. С раннего возраста они готовы к постижению нового. Но в каких-то случаях чрезмерная ориентация на Интернет может стать проблемой. Как донести до современного поколения духовно-нравственные ценности? «Через игру», — считает педагог и успешно использует эти приемы на своих занятиях. Зрителям тоже предложили поиграть. Они составили рассказ по картинкам на тему «С чего начинается Родина?».



Мини-оркестр

и пеликан



«Поговорим о музыке» — предложила Кристина Витальевна Раевских. Учитель начала выступление с песни, рассказала об экспериментах, которые проводят ребята. Оказывается, классические произведения способствуют росту живых организмов. Это о растениях, а что уж там о людях говорить!

Педагог предложила нарисовать музыку. В наушниках двух участников звучали произведения Камиля Сен-Санса, а они попытались изобразить настроение. Оно оказалось похожим: покой, умиротворение, а картины чуть отличались. Для одной участницы ассоциации просто связались с отпуском на берегу озера, а другая изобразила морской ночной пейзаж.

Ну а дальше сплошная импровизация. С притопами и прихлопами в качестве аккомпанемента зал исполнил знаменитую «Калинку-малинку». А уж когда на сцену вышел мини-оркестр с своеобразными инструментами — ложками, трещотками — исполнение получилось почти идеальным.

«Музыка Моцарта способна про­длить молодость», — заметила Кристина Витальевна. А жюри поинтересовалось, какие произведения помогут раскрыться ученикам на уроках, то есть что можно включать фоном на занятиях, например, по математике или русскому языку. «Классика», — не раздумывая, ответил учитель.

Принимая из рук победителя прошлого года А. Ю. Рощупкина хрустального пеликана, К. В. Раевских с трудом сдерживала слезы. Она благодарила всех, кто помог ей добиться победы.

— Спасибо моей большой, дружной, творческой семье — коллективу школы № 23! Спасибо за поддержку, теплые слова моим ученикам, их родителям, моим родным и близким, — сказала растроганная победительница.

Теперь Кристина Витальевна представит город Елец на региональном этапе всероссийского конкурса.