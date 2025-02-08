новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Общество

В Ельце ведут работу госпаблики

0 1 203

О том какие постановки увидеть в Елецком драматическом театре «Бенефис» можно узнать на его госпаблике http://benefis-yelets.ru/
Здесь рассказывается о новых спектаклях и мероприятиях, жизни творческого коллектива.
Напомним, согласно требованиям Федерального законодательства, все министерства, ведомства, организации и администрации муниципалитетов России должны вести официальные сообщества в отечественных соцсетях, так называемые госпаблики.

Госпаблики — это официальные страницы государственных, в том числе и муниципальных учреждений в социальных сетях. Их подлинность можно узнать по Госметке в виде серого флажка рядом с названием паблика.

Задача госпабликов — доносить до людей полезную, актуальную и важную информацию на всех уровнях и на тех площадках, где гражданам это удобно.

В Ельце ведут работу госпаблики различных управлений администрации города, медучреждений, в том числе и драмтеатр «Бенефис» http://benefis-yelets.ru/.
Подписаться на госпаблики Ельца можно на официальных сайтах учреждений, пройдя по ссылкам, а также по QR-кодам, расположенным на входных группах организаций. Их использование удобный и быстрый путь к получению нужной информации.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

ВАРМСУ привлекает к работе депутатов

Пробация теперь и на портале «Госуслуги»

В Ельце ведут работу госпаблики

Что такое социальный контракт и как его получить?

Журналист «Красного знамени» прокомментировал ситуацию с…

1 из 68
Новости ВРФ