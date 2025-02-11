Отделение Социального фонда России по Липецкой области с начала 2025 года назначило единое пособие родителям 7982 детей региона и 157 беременным липчанкам. Всего в Липецкой области его получают свыше 38,5 тыс. семей. С 1 января 2025 года комплексная оценка нуждаемости семьи для получения единого пособия, применяется, как и прежде, но требования по величине дохода изменились. Теперь минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев должен составлять не менее четырех МРОТ вне зависимости от формы занятости. В 2025 году – 89 760 рублей. Исключения составляют случаи, когда трудоспособный член семьи более десяти месяцев не работал по уважительным причинам: время ухода за ребенком или за пожилым человеком. В этих случаях требования к минимальному трудовому доходу не применяются. Если же уважительные причины для отсутствия работы менее десяти месяцев, то минимальная планка заработка в четыре МРОТ рассчитывается пропорционально.

С начала 2025 года упростились правила подачи заявления для липчан, которые получают единое пособие на несколько детей в разные сроки. Теперь они могут синхронизировать выплаты. Чтобы выплата была назначена на один период для всех детей, необходимо подать заявление в последний месяц выплатного периода одного из детей.

С 2025 года единое пособие на новорожденных детей будет назначаться автоматически на основании сведений из органов ЗАГС, если семья уже получает выплаты на старших детей. Родителям не нужно подавать отдельное заявление на нового члена семьи. В таких случаях Отделение СФР по Липецкой области установит единое пособие проактивно без проведения комплексной оценки нуждаемости и в том же размере. Выплаты на ребенка назначат на тот же срок, что и старшим детям.

Еще одно изменение этого года касается переназначения пособия, если место жительства ребенка определено по суду. Если родители в разводе и один из них получает выплаты на ребенка, повторное назначение пособия недопустимо. Однако, если у второго родителя есть решение суда о том, что ребенок проживает с ним, то по заявлению этого родителя Отделение СФР по Липецкой области имеет право прекратить выплату пособия бывшему супругу или супруге и назначить его тому родителю, с кем ребенок проживает фактически.

Кроме того, с 2025 года увеличился перечень выплат, которые не учитываются при комплексной оценке нуждаемости семьи по новым правилам. К ним относятся: государственные выплаты в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях военнослужащим и членам их семей; денежные средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.

С 2025 года в регионе размер единого пособия на детей до 17 лет составит от 7 138 до 14 276 рублей.

В Липецкой области также повысили выплаты для беременных женщин. Теперь они будут получать от 8 021 до 16 043 рублей.

Первые повышенные выплаты за январь уже поступили на банковские карты жителей региона. График выплат — 3 февраля.

Задать дополнительные вопросы можно по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01. Время работы: с понедельника по четверг — с 8:30 до 17:30, в пятницу — с 8:30 до 16:00.

Вся актуальная информация также доступна в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в VK, OK, Telegram.

«Очень важно, чтобы граждане с детьми в нашей стране чувствовали поддержку государства, и чтобы она оказывалась в достаточном размере для поддержания желания у людей заводить большие семьи и добросовестно исполнять родительский долг. В Липецкой области за последние годы многодетных семей стало больше, а это показатель, что госполитика в сфере демографии эффективна», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.