Школьники старших классов поселка Агроном и села Троекурово Лебедянского района освоят профессию тракториста. Обучение пройдёт впервые на базе филиала Чаплыгинского аграрного колледжа Агроном, программа рассчитана на 450 часов теории и практики.

По завершению программы юные аграрии смогут выявлять и устранять неисправности в работе трактора, ремонтировать машины на современных сельскохозяйственных и дорожных предприятиях региона. По результатам квалификационного экзамена молодые профессионалы получат свидетельство о профессии рабочего и удостоверение, которое даст им право работать трактористами.

Проект «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории С» направлен на привлечение новых специалистов в агропромышленный комплекс региона. Категория обучения «С» позволяет выполнять механизированные работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.

«Когда молодые люди получают востребованную профессию ещё в школе, они становятся более уверенными в себе и своих способностях. У них появляется возможность лучше понять, как построить своё будущее: продолжить обучение или начать работать.

Важно, что в профориентационных мероприятиях в регионе делается упор на специальности, которые наиболее востребованы в экономике и хорошо оплачиваются работодателями», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.