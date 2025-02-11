В Художественном музее Липецка готовят к открытию новую выставку «Образы времени из графики Алёны Дергилёвой». Будут экспонироваться 100 работ известной столичной художницы из серий «Люди метро», «Говорящие» и «Портреты художников».

Любимые жанры Дергилёвой — городской пейзаж и психологический портрет. На первый взгляд, работы художницы просты и понятны, но при внимательном рассмотрении раскрывают напряжённую внутреннюю жизнь и смысл, спрятанный за простой сюжета. Особое место в творчестве Дергилёвой занимает образ Москвы: город изображается в офорте, литографии, рисунке и акварели. Работы живописца есть в Государственной Третьяковской галерее, Государственном историческом музее, Музеях Московского Кремля, Российской академии художеств и других, а также в частных коллекциях в Европе, Азии и Америке, отметили в липецком музее.

Открытие экспозиции состоится 12 февраля в 17:00 по адресу: улица Ленина, 7а. Посетить выставку можно будет до 16 марта.

График работы художественного музея: со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00. Понедельник и вторник — выходные дни.

Записаться на экскурсию можно по телефонам: +7(4742)28-12-74, 28-86-68, 27-26-46.

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», — отметил губернатор Игорь Артамонов.