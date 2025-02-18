Ветераны труда, участники ВОВ, труженики тыла, инвалиды и граждане старше 70 лет могут получить льготу на уплату взноса на капитальный ремонт. Для этого нужно предоставить необходимый пакет документов в ближайшее отделение центра «Мои документы».

Льгота носит компенсационный характер, то есть денежные выплаты будут ежемесячно перечисляться на счет гражданина в банке или через подразделения почтовой связи. Квитанции на капитальный ремонт по-прежнему будут приходить собственнику, и их необходимо оплачивать.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Меры социальной поддержки населения в Липецкой области реализуются в полном объёме. Региональная власть стремится помочь каждой семье».

В 2024 году в рамках программы по компенсации взносов на капитальный ремонт было выделено 32,2 миллиона рублей для граждан, достигших 70 и 80 лет. Также были предоставлены льготы в размере 136,9 миллиона рублей для определённых категорий граждан на федеральном и региональном уровнях. Всего льготой на капитальный ремонт воспользовались 79 тысяч жителей Липецкой области.

Более подробную информацию о выплатах по жилищно-коммунальным услугам можно найти на сайте Министерства социальной политики Липецкой области.