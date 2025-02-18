новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Без рубрики

0 2

Ветераны труда, участники ВОВ, труженики тыла, инвалиды и  граждане старше 70 лет могут получить льготу на уплату взноса на капитальный ремонт. Для этого нужно предоставить необходимый пакет документов в ближайшее отделение центра «Мои документы».

Льгота носит компенсационный характер, то есть денежные выплаты будут ежемесячно перечисляться на счет гражданина в банке или через подразделения почтовой связи. Квитанции на капитальный ремонт по-прежнему будут приходить собственнику, и их необходимо оплачивать.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Меры социальной поддержки населения в Липецкой области реализуются в полном объёме. Региональная власть стремится помочь каждой семье».

В 2024 году в рамках программы по компенсации взносов на капитальный ремонт было выделено 32,2 миллиона рублей для граждан, достигших 70 и 80 лет. Также были предоставлены льготы в размере 136,9 миллиона рублей для определённых категорий граждан на федеральном и региональном уровнях. Всего льготой на капитальный ремонт воспользовались 79 тысяч жителей Липецкой области.

Более подробную информацию о выплатах по жилищно-коммунальным услугам можно найти на сайте Министерства социальной политики Липецкой области.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

1 из 403
Новости ВРФ