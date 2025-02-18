320 липчан пробежали ради любви. Забег «Любовь это» от Липецкого спортивного сообщества прошел в Нижнем парке. Организаторы предложили участникам несколько дистанций: 500 м, 1 км, 2,5 км, 5 км. Принять участие в спортивном мероприятии могли не только возлюбленные. В пару можно было взять маму или папу, ребенка, бабушку или дедушку, друга, коллегу. Главное – быть влюбленным в здоровый образ жизни.

«В Липецкой области развивается спорт. Забеги вдохновляют людей на активность. Липчане регулярно выходят на пробежки. Благодаря этому, бег становится для них любимой привычкой. Будем и дальше поддерживать спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

В парном забеге победителями стали:

Тихон Поповичев и Алиса Сапронова (возрастная категория 6–9 лет);

Анна и Софья Пьянова (10–13 лет);

Александр Панков и Вадим Исаев (16–17 лет);

Олеся Морозова и Александр Глумов (старше 18 лет).

По традиции участники забега приносили с собой корм и крупы для бездомных животных. Всего было собрано 80 килограммов.