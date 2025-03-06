Маршрут построен: «долголеты» держат верный курс

Ирина МЕШАЕВА



Когда Татьяну Эдуардовну Устинову называют экскурсоводом, она

горячо возражает: «Нет, я, скорее походница». На самом деле эти

почти еженедельные путешествия по родному краю, что елецкие

участники «Липецкого долголетия» совершают под ее руководством и

по проявленной когда-то ею же инициативе, — и походы, и экскурсии

одновременно. А началось все три года назад.











Протоптали

тропинку



— Я пришла в «Липецкое долголетие» в июне, — вспоминает Т. Э. Устинова. — Тогда мечтала заниматься бальными танцами. А уже в августе мы с девочками отправились в наш первый поход.

Девять отважных «долголетов» сели на рейсовый автобус, ехавший до села Красного, затем вышли на нужной остановке и пешком отправились смотреть Ольшанскую плотину. Тот поход всем запомнился знакомством с красивейшими местами и забавной встречей с ондатрой.

Легкость, с которой преодолели маршрут, понравилась. Решили в следующий раз отправиться на Черникин пруд. Сказано — сделано. Здесь уже и первые трудности начались. Но, как выяснилось, никого они не испугали. А число поклонников пеших прогулок неуклонно росло.

Своя колея

— Ольшанский источник, Черникин пруд — те места, где часто бываем, — рассказывает Татьяна Эдуардовна. — Кажется, там все уже посмотрели, в храм заходили, спускались к водопаду, видели, где елецкие скалолазы тренируются, даже в старинные печи для обжига извести заглядывали. А все равно тянет вернуться. В эти живописные места. Несколько раз путешествовали на Воргольские скалы, побывали в знаменитой усадьбе Талдыкина, взбирались на Воронов камень. Возвращались мимо пещеры, пешком до Нижнего Воргла. Потом изучили Ходов лес. А вот усадьбу Ростовцева не удалось посмотреть, к ней сложно добраться.

— В конце маршрута глянем на шагомер: ага, 25 тысяч шагов есть. Значит, мы молодцы, — с улыбкой говорит Татьяна Эдуардовна.

С козырей пошли

Но «долголеты» не были бы таковыми если бы просто целеустремленно преодолевали километры.

По мнению Т. Э. Устиновой, походы — особый козырь сообщества. Здесь люди находят единомышленников.

— Когда вы приходите на занятия спортом, то друг с другом не общаетесь, а слушаете тренера, — размышляет она. — А в походе прошли какую-то часть маршрута — привал. Обычно каждую такую остановку мы рассказываем о себе: кто где родился, когда попал в Елец, в «долголетие», какое хобби, кто что умеет. У нас одна участница на 30 кг похудела. Так вот она не только делится полезными рецептами, но и в походы с собой берет угощения. К примеру, торт из кабачков. Ни грамма муки, а как вкусно!

А еще одна мастерица из п. Солидарность шьет необыкновенных кукол — героев сказок. Захотелось «долголетам» посмотреть всю коллекцию и отправились в гости. Конечно, пешком. С ольшанского источника добрались за 40 минут. А потом для интереса сравнили с автобусным маршрутом, вышло, что на транспорте дольше получилось бы.

В пути всякое бывает

Однажды путешественницы заблудились.

— Я обычно ориентируюсь по картам в Интернете. А в тот раз связь не ловила, — вспоминает Татьяна Эдуардовна. —Привела я своих девчонок бог знает куда. Перед нами — две дороги. Решительно выбрала одну, хотя не все со мной были согласны. Ошиблась я. Долго шли, хорошо, что по сельской местности. В пути дорогу спрашивали у селян. Яблок набрали в заброшенном саду. Весело! И никто на меня не обиделся, не ворчал. Наоборот, потом это приключение долго вспоминали и смеялись: хорошо не через Норильск в Елец дошли.

Вообще у «долголетов» жаловаться не принято. Когда первый раз побывали в парке «Аргамач», прошли по экотропе, решили еще крюк сделать и возвращаться через Трубицыно. У желающих была возможность отказаться от столь длительного путешествия и вернуться в Елец на машине.

Но, например, Тамара Куригановна Федорова первой наотрез отказалась, остальные ее поддержали, а Саше Мигуновой даже не предлагали такое никогда, — добавляет собеседница. — Она на Копченый камень у нас взбиралась. Мы обходной тропинкой, а она напрямую. Там сыпались камни, я не рискнула продолжать путь, вернулась, а Саша нет. А ей, между прочим, 80 лет!

Впечатления от походов хранятся не только в душе, но и на фото. Татьяна Эдуардовна даже устраивает конкурс на лучший снимок и награждает победителей.

Все дороги ведут в Елец

К каждому такому походу она тщательно готовится: изучает литературу, ищет информацию и даже пишет конспекты, чтобы сопроводить путешествие интересным рассказом об этих местах.

Немалый пласт нашего долголетия — не коренные ельчане, а приезжие, и им интересно знать все о городе и окрестностях, — говорит Т. Э. Устинова. — Елец — самый необыкновенный город на земле. Здесь духовное землячество, когда люди со всех концов мира, считая его местом силы, называются ельчанами. Также и наше «долголетие». У многих дети и внуки далеко. Фото походов отправляются за тридевять земель, чтобы показать, насколько необыкновенный елецкий край. А какие люди здесь жили! Когда иду, всегда рассказываю истории тех, кто заботился о городе.

Сама Татьяна Эдуардовна родом из Сибири. В Елец когда-то переехала ее мама, чтобы строить завод «Эльта». Там же много лет трудилась инженером-технологом и сама Т. Э. Устинова. И с детства, еще ученицей 24-й школы, ходила с классом в походы. Тогда, наверное, и зародилась в ней эта любовь к странствиям.

Не останавливаться на полпути

Походы по Ельцу и окрестностям — это только часть жизни «Липецкого долголетия». Энергичные пенсионеры успели в регионе и даже за его пределами побывать. Но уже, конечно, на автобусе.

— Иногда заболею, думаю, может, бросить все? — делится мыслями Татьяна Эдуардовна. — А потом понимаю: это необходимо прежде всего мне. Люди-то переживут, ну пойдут с кем-то еще. А я переживу? Найду таких же настоящих друзей? Вот под Новый год девочки устроили шуточное гадание: вынимали бумажки с предсказаниями, что в этом году случится. Кто-то книгу напишет, конкурс выиграет. А Верочке Сотниковой досталось пройти с крестным ходом к Тихону Задонскому. Она ужаснулась: это невозможно, ведь ноги больные. Говорю, Верочка, я пойду с тобой. У нас такие отношения, когда другому хочешь сделать хорошо, вдохновить на важные шаги. Походы — это ощущение семьи, силы, уверенности в окружающих.

Много кружков по интересам есть у елецких «долголетов». «Что бы вы еще хотели?» — спрашивают сотрудники соцслужбы.

— Хотим научиться играть на гитаре, — говорит Татьяна Эдуардовна. — В походах такой нужный навык! Вот тогда и в 90 лет смогу детям и друзьям спеть свои бардовские песни.