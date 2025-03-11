Боец из Липецка, участвующий в специальной военной операции, с позывным «Борзя», поздравил учениц и учителей школы №14 в областном центре с наступающим Международным женским днём.

Уже два с половиной года учебное заведение отправляет гуманитарные грузы на Угледарское направление и готовит подарки для защитников к праздникам. К каждому отправлению прилагаются трогательные письма.

Военнослужащий, который сейчас находится в отпуске в родном городе, решил выразить благодарность за поддержку и помощь, придя в школу вместе с волонтёрами общественной организации «Молодая гвардия». Он подарил учителям и ученицам букеты цветов и шоколад.

В свою очередь, школа передала за линию фронта очередную партию гуманитарной помощи — радиостанции, которые будут использоваться бойцами для внутренней связи.

«Власть, общественники, бизнес, добровольцы, студенты, школьники — все помогают нашим защитникам на различных уровнях. Верим в ребят и ждём домой с Победой», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.