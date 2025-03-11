В Липецке 13 марта, в четверг, состоится первый общегородской субботник. В нём примут участие сотрудники различных департаментов, представители бизнес-сообщества, молодёжь и активные жители города.

В рамках субботника будут приведены в порядок улицы Ленина, Интернациональная, Плеханова, Зегеля, Терешковой (мост в районе ТРЦ «Малибу»), Космонавтов, Гагарина, Московская, 50 лет НЛМК, 8 марта, Катукова, Полиграфическая, Фрунзе, адмирала Макарова, Советская, Первомайская, Неделина, а также проспекты 60-летия СССР, Победы и Мира и площадь Победы. Начало мероприятия запланировано на 12:00.

«Весна — это время, когда природа просыпается и радует нас своими красками. Но чтобы наш город мог сиять, жителям тоже нужно приложить усилия. Субботник – это не просто уборка, это возможность принести пользу родному городу», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.