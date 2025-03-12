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Общество

ЛИДЕРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

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Успешное участие в конкурсе дает возможность:

  • занять управленческую позицию в федеральных и региональных министерствах и ведомствах;
  • войти в состав общественных и/или экспертных советов, комиссий, рабочих групп или иных образований на федеральном уровне, в субъектах РФ и муниципальных образованиях в области строительства;
  • победители конкурса будут включены в отраслевой управленческий кадровый резерв и смогут получить в качестве наставника ведущих лидеров строительной отрасли;
  • пройти стажировку в ведущих компаниях отрасли, а также в отраслевых министерствах и ведомствах;
  • сертификаты и гранты на прохождение обучения и курсов повышения квалификации в вузах-партнерах конкурса;
  • получить рекомендательные письма для исполнительных органов государственной власти своих регионов и компаний-партнеров конкурса

Кто может стать участником в конкурсе?Граждане РФ в возрасте от 25 лет, с опытом реализованного проекта в строительной отрасли и с управленческим стажем от 2 лет. Для лиц, не являющихся гражданами РФ, дополнительным условием является согласие и готовность жить и работать в Российской Федерации или работать в зарубежных представительствах органов государственной власти РФ, а также зарубежных подразделениях российских коммерческих и некоммерческих организаций

https://stroyleaders.ru/https://stroyleaders.ru/
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