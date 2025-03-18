Учащиеся высших и средних специальных учебных заведений Липецкой области могут стать участниками регионального этапа XI Всероссийской олимпиады по истории предпринимательства в России.

Соревнования состоятся 18 марта в Институте развития образования, который находится по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке до 17 марта.

Организаторы олимпиады в регионе — липецкое отделение «Деловой России» и Региональный центр финансовой грамотности.

Награждение участников регэтапа пройдёт 10 апреля. В этом же месяце запланирован федеральный этап, победители и призеры которого получат дипломы и ценные призы. Организаторы подчёркивают, что основная цель олимпиады — популяризация бизнеса и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. «Уверен, что такие олимпиады не только возможность проверить свои знания и навыки, но и шанс завести полезные знакомства, найти единомышленников. Надеемся, что кто-то из липчан захочет глубже погрузиться в предпринимательскую сферу и даже открыть своё дело», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.